В Германии возмутились уровнем влияния российского медиахолдинга RT
Leipziger Zeitung: RT распространяет нарративы, подрывающие доверие к Западу
В своей статье немецкие журналисты утверждают, что RT вмешивается во внутренние дела страны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg
RT, несмотря на введённые запреты на Западе, успешно остаётся доступным в каждой стране мира благодаря своим интернет-ресурсам. По данным немецкого издания Leipziger Zeitung, это позволяет изданию продвигать российские политические нарративы и усиливать влияние в международном медиапространстве.
В статье под заголовком «Нападение Путина на Германию: как Россия уже много лет ведёт войну в интернете» журналисты утверждают, что российский медиахолдинг представляет западные страны в негативном свете, а также активно использует платформы для трансляции сообщений, «преподносящих российскую политику как лекарство от доминирования Запада». Особо отмечается, что большая часть историй, описывающих упадок и кризис в Германии, якобы исходит от RT.
Издание также выразило обеспокоенность тем, что влияние RT выходит далеко за пределы новостных выпусков.
«Не говоря уже о «пророссийских» каналах и инфлюенсерах в Германии, которые тиражируют и распространяют эти истории», — возмущаются сотрудники Leipziger Zeitung.
Кроме того, в статье прозвучали обвинения в систематическом вмешательстве России во внутренние дела ФРГ, в том числе в поддержку немецкой партии «АдГ» и манипуляцию общественными дебатами.
«Россия продвигает АдГ, манипулирует нашими социальными дебатами в больших масштабах — от пандемии до войны на Украине — и систематически способствует недоверию к государству и средствам массовой информации», — подытожили авторы.
Напомним, после запрета в 2022 году на вещание RT в Евросоюзе трафик на сайты RT и Sputnik начал резко расти в США. По данным, зафиксированным Microsoft, посещаемость этих ресурсов увеличилась на 82% с момента начала специальной операции на Украине, несмотря на ограничительные меры со стороны европейских стран. Тогда же Россия анонсировала ответные меры в отношении западных СМИ в ответ на блокировку RT во Франции и других странах ЕС, подчеркнув важность свободы слова в международных отношениях. В сентябре этого года Meta* заблокировала аккаунты RT и «Россия Сегодня» на своих платформах, ссылаясь на усилия против иностранного вмешательства.