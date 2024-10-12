RT, несмотря на введённые запреты на Западе, успешно остаётся доступным в каждой стране мира благодаря своим интернет-ресурсам. По данным немецкого издания Leipziger Zeitung, это позволяет изданию продвигать российские политические нарративы и усиливать влияние в международном медиапространстве.

В статье под заголовком «Нападение Путина на Германию: как Россия уже много лет ведёт войну в интернете» журналисты утверждают, что российский медиахолдинг представляет западные страны в негативном свете, а также активно использует платформы для трансляции сообщений, «преподносящих российскую политику как лекарство от доминирования Запада». Особо отмечается, что большая часть историй, описывающих упадок и кризис в Германии, якобы исходит от RT.

Издание также выразило обеспокоенность тем, что влияние RT выходит далеко за пределы новостных выпусков.

«Не говоря уже о «пророссийских» каналах и инфлюенсерах в Германии, которые тиражируют и распространяют эти истории», — возмущаются сотрудники Leipziger Zeitung.

Кроме того, в статье прозвучали обвинения в систематическом вмешательстве России во внутренние дела ФРГ, в том числе в поддержку немецкой партии «АдГ» и манипуляцию общественными дебатами.