Deep state: Такер Карлсон пообещал сенсацию о «глубинном государстве» в США
Телеведущий Карлсон анонсировал выпуск фильма про «глубинное государство» в США
Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в преддверии президентских выборов анонсировал выпуск документального фильма про «глубинное государство» в США. По его словам, проект будет состоять из шести серий, премьера первого эпизода запланирована на 21 октября.
Карлсон в преддверии выборов анонсировал выпуск документального фильма про «глубинное государство» в США. Видео © X / Tucker Carlson
В фильме Карлсон раскроет, как политики, чиновники и сотрудники спецслужб саботировали работу Дональда Трампа на посту президента Штатов. Кроме того, подчеркнул телеведущий, американский истеблишмент «разрушал жизни» сторонников республиканца.
Популяризированный американскими конспирологами термин «глубинное государство» (deep state) получил широкое распространение после выхода книги профессора Беркли Питера Скотта «Дорога к 9/11: богатство, империя и будущее Америки» в 2007 году. В ней этот термин был увязан с американским военно-промышленным комплексом (ВПК), который, по версии автора, заинтересован в развязывании войн и втягивание Вашингтона в военные конфликты. В частности, Скотт не исключал, что деятельность ВПК Штатов могла спровоцировать теракт 11 сентября 2001 года и последующие события в Ираке.
Между тем до старта выборов президента в США осталось чуть больше трех недель. Кандидаты от республиканцев и демократов Дональд Трамп и Камала Харрис продолжают активно критиковать друг друга в преддверии голосования, не стесняясь переходить на личности.
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