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17 октября, 15:51

В Петербурге неизвестные с топорами и молотками напали на вертолётный завод

ВСП: В Петербурге разгромили цех по производству деталей для вертолётов

В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолётов. Налётчиков сейчас разыскивают, не исключено, что за вандализмом могут стоять конкуренты предприятия.

Как сообщает газета «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на источник, всё произошло в ночь на 14 октября, когда на территорию предприятия на Кингисеппском шоссе ворвались шестеро неизвестных в масках с молотками и топорами. Злоумышленники стали крушить станки, запретив находившимся в помещении сотрудникам снимать происходящее. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области четверо мужчин с бензопилами ворвались в магазин и устроили погром. Хулиганы попытались скрыться, но их настигли оперативники. В момент задержания все они были пьяны.

«Харли Квинн» из Химок с битой в руках и демонами в голове устроила погром в ЖК
«Харли Квинн» из Химок с битой в руках и демонами в голове устроила погром в ЖК
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© Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Наталья Демьянова
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