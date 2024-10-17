В Петербурге неизвестные с топорами и молотками напали на вертолётный завод
ВСП: В Петербурге разгромили цех по производству деталей для вертолётов
В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолётов. Налётчиков сейчас разыскивают, не исключено, что за вандализмом могут стоять конкуренты предприятия.
Как сообщает газета «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на источник, всё произошло в ночь на 14 октября, когда на территорию предприятия на Кингисеппском шоссе ворвались шестеро неизвестных в масках с молотками и топорами. Злоумышленники стали крушить станки, запретив находившимся в помещении сотрудникам снимать происходящее. По факту ЧП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области четверо мужчин с бензопилами ворвались в магазин и устроили погром. Хулиганы попытались скрыться, но их настигли оперативники. В момент задержания все они были пьяны.
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