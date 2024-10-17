Три человека погибли в Амурской области после ДТП с гружённой фейерверками фурой

В Амурской области легковой автомобиль врезался в фуру с фейерверками, та завалилась на бок и произошла детонация. В результате ДТП погибли три человека, сообщает Amur Mash. Видео последствий аварии распространились в соцсетях.

Последствия аварии с гружённой фейерверками фурой в Амурской области. Видео © VK / Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область

Инцидент произошёл в селе Возжаевка Белогорского района. По данным телеграм-канала, все погибшие находились в легковушке. Водитель грузовика отделался лёгкими ушибами, его уже отпустили домой.

Авария случилась рядом с АЗС, которая, к счастью, не загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.