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17 октября, 17:15

«Жалеть не стоит»: Поздняков прокомментировал Life.ru решение об уходе с поста главы ОКР

Поздняков заявил, что без сожаления покинет пост президента ОКР

Станислав Поздняков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Станислав Поздняков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков признался, что без сожаления покинет свой пост. В беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым он подчеркнул, что всегда выполнял свою работу с удовольствием.

Глава ОКР Поздняков признался, что без сожаления покинет свой пост. Видео © Life.ru

«Вы знаете, я работу выполнял всегда с удовольствием, в этой ситуации ни о чём жалеть не стоит», — сказал Поздняков.

Напомним, на днях четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков заявил о намерении оставить пост главы ОКР после досрочных выборов, которые могут пойти в декабре. Пост президента Олимпийского комитета России 51-летний функционер занимает с 2018 года, сменив на нём Александра Жукова.

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Александр Юнашев
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