«Жалеть не стоит»: Поздняков прокомментировал Life.ru решение об уходе с поста главы ОКР
Поздняков заявил, что без сожаления покинет пост президента ОКР
Станислав Поздняков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков признался, что без сожаления покинет свой пост. В беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым он подчеркнул, что всегда выполнял свою работу с удовольствием.
Глава ОКР Поздняков признался, что без сожаления покинет свой пост. Видео © Life.ru
«Вы знаете, я работу выполнял всегда с удовольствием, в этой ситуации ни о чём жалеть не стоит», — сказал Поздняков.
Напомним, на днях четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков заявил о намерении оставить пост главы ОКР после досрочных выборов, которые могут пойти в декабре. Пост президента Олимпийского комитета России 51-летний функционер занимает с 2018 года, сменив на нём Александра Жукова.