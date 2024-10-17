«Жалеть не стоит»: Поздняков прокомментировал Life.ru решение об уходе с поста главы ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков признался, что без сожаления покинет свой пост. В беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым он подчеркнул, что всегда выполнял свою работу с удовольствием.

Глава ОКР Поздняков признался, что без сожаления покинет свой пост. Видео © Life.ru

«Вы знаете, я работу выполнял всегда с удовольствием, в этой ситуации ни о чём жалеть не стоит», — сказал Поздняков.