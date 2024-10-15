Поздняков заявил о намерении оставить пост главы ОКР после досрочных выборов
Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил досрочно начать выборы нового главы организации, после которых он оставит свою должность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОКР.
«Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит моё предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — отмечается в заявлении.
Станиславу Поздякову 51 год, должность президента ОКР он занимает с мая 2018 года. Олимпийское собрание по традиции проводят в декабре.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что свою должность оставляет глава ГУ МЧС РФ по Подмосковью Сергей Полетыкин. На посту он находился более 10 лет, участвовал в самых тяжёлых ликвидациях катастроф и тушении крупнейших пожаров региона.
ТАСС / Софья Сандурская