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14 марта, 13:20

Поздняков: ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) вряд ли будет обсуждать вопрос участия российских атлетов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании эта тема не поднималась. По словам Позднякова, ОКР несёт ответственность за интересы олимпийской команды России, а нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие.

"Сомневаюсь, что дальше мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос", — сказал глава ОКР журналистам.

При этом он отметил, что ОКР никогда не бойкотировал Игры, но выступает исключительно за равные и недискриминационные условия, каковых не будет в Париже. Условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые, указал Поздняков.

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Напомним, в декабре 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Более того, до соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине. А ещё атлетам будет запрещено демонстрировать символику России. Президент РФ Владимир Путин в конце февраля поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Олимпиаде.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Никонов
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