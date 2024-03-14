Поздняков: ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) вряд ли будет обсуждать вопрос участия российских атлетов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков.
Он отметил, что на сегодняшнем заседании эта тема не поднималась. По словам Позднякова, ОКР несёт ответственность за интересы олимпийской команды России, а нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие.
"Сомневаюсь, что дальше мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос", — сказал глава ОКР журналистам.
При этом он отметил, что ОКР никогда не бойкотировал Игры, но выступает исключительно за равные и недискриминационные условия, каковых не будет в Париже. Условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые, указал Поздняков.
Напомним, в декабре 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Более того, до соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине. А ещё атлетам будет запрещено демонстрировать символику России. Президент РФ Владимир Путин в конце февраля поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Олимпиаде.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров