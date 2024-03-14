Поздняков: ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) вряд ли будет обсуждать вопрос участия российских атлетов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании эта тема не поднималась. По словам Позднякова, ОКР несёт ответственность за интересы олимпийской команды России, а нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие.

"Сомневаюсь, что дальше мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос", — сказал глава ОКР журналистам.