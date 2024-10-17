Новым главой Олимпийского комитета России может стать министр спорта Дегтярёв

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Соответствущую инициативу он озвучил на Совете при президенте РФ по физической культуре и спорту.

Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярёва на пост главы ОКР. Видео © Life.ru

«Я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярёв выдвинул свою кандидатуру на пост президента ОКР», — сказал Тарпищев.

Владимир Путин в ответ заявил, что «надо подумать», однако в современных условиях «это может быть оправдано».

«Да, хорошо, я в целом поддерживаю», — подчеркнул Путин.