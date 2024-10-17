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17 октября, 19:09

Экс-главу банка «ФК Открытие» заочно арестовали и объявили в розыск

Экс-главу банка «ФК Открытие» Ромаева заочно арестовали по делу о растрате

Дмитрий Ромаев. Обложка © VK / Банк Открытие

Дмитрий Ромаев. Обложка © VK / Банк Открытие

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«Постановлением от 17 октября 2024 года удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ромаева Дмитрия Закериевича», — сообщили в суде.

Фигурант также числится в розыске, следует из базы МВД России.

Известно, что с 2023 по 2025 годы Ромаев руководил правлением банка «ФК Открытие», до конца 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из финансовой организации занимался промышленными проектами и частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в сфере медицины.

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Ранее Life.ru сообщал, что в августе текущего года Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева и члена правления этой орагнизации Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере. Они также объявлены в розыск.

Наталья Демьянова
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