Экс-главу банка «ФК Открытие» заочно арестовали и объявили в розыск

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«Постановлением от 17 октября 2024 года удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ромаева Дмитрия Закериевича», — сообщили в суде.

Фигурант также числится в розыске, следует из базы МВД России.