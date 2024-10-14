Учитель, врач, юрист и жена экс-мэра Сочи фигурируют в деле о крупной растрате

В уголовном деле о растрате в особо крупном размере в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского фигурируют его учитель, врач, юрист и супруга. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным следствия, в период с 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал указание создать два земельных участка площадью 787 квадратных метров каждый для последующего переоформления на подконтрольных лиц. Эти участки были проданы за 47 тысяч рублей каждый учителю Рассадиной и врачу Казаковой, которые относились к льготной категории граждан.

Адвокат Полина Чернышенко затем официально приобрела эти земельные участки, а впоследствии перепродала один из них супруге мэра Янине Копайгородской за семь миллионов рублей, что в четыре раза превышает кадастровую стоимость. Согласно документам, стоимость каждого участка составляет 1 874 649 рублей.