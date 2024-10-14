Учитель, врач, юрист и жена экс-мэра Сочи фигурируют в деле о крупной растрате
Алексей Копайгородский в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В уголовном деле о растрате в особо крупном размере в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского фигурируют его учитель, врач, юрист и супруга. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
По данным следствия, в период с 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал указание создать два земельных участка площадью 787 квадратных метров каждый для последующего переоформления на подконтрольных лиц. Эти участки были проданы за 47 тысяч рублей каждый учителю Рассадиной и врачу Казаковой, которые относились к льготной категории граждан.
Адвокат Полина Чернышенко затем официально приобрела эти земельные участки, а впоследствии перепродала один из них супруге мэра Янине Копайгородской за семь миллионов рублей, что в четыре раза превышает кадастровую стоимость. Согласно документам, стоимость каждого участка составляет 1 874 649 рублей.
Следствие считает, что участки, переоформленные на врача, учителя, а затем на юриста и супругу Копайгородского, были похищены самим экс-мэром, что привело к ущербу для бюджета в размере 3 749 299,48 рублей.
Напомним, Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае 2024 года. Решение он принял по собственному желанию из-за перехода на новую работу. Какую именно, не уточнялось. А 12 сентября появились данные о том, что Копайгородский ушёл добровольцем на СВО. В ночь с 24 на 25 сентября стало известно о его задержании. Всплыла история с участками. После следствию выяснило, что экс-мэр Сочи также может быть связан с делом об отмывании 600 млн рублей вместе с бывшим замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковником Сергеем Симоненко.