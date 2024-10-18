Путин провёл рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым в ходе поездки в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи Хабиров поблагодарил Путина за его решение о проведении форума «Россия – спортивная держава» на территории Башкортостана. Губернатор указал на важность этого события и заверил, что незавершённые спортивные объекты в регионе будут доведены до конца.

Главной задачей республики Хабиров назвал поддержку спецоперации. Он напомнил, что Башкортостан насчитывает уже 11 Героев России. Чиновник подчеркнул, что каждый район помогает и поддерживает бойцов СВО и будет делать это до победного конца.

Также в ходе беседы поднимались темы реабилитации военных — участников СВО, сельского хозяйства и экономической сферы.