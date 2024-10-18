В Москве арестовали членов ОПГ 90-х годов, причастных к пяти убийствам
В Москве арестовали пятерых участников организованной преступной группы, действовавшей в 1990-е годы. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве арестовали пятерых участников организованной преступной группы, действовавшей в 1990-е годы, которых обвиняют в причастности к пяти убийствам и покушению. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Среди осуждённых: Виктор Волков, Евгений Стерлядкин, Алексей Калмынин, Олег Мальцев и Александр Тулупов.
Один из обвиняемых в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов», — говорится в сообщении.
Задержанные в 1990-х — начале 2000-х годов входили в преступную группировку, действовавшую на юге Москвы. Их арестовали после того, как следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту исчезновения человека и предъявили обвинения бывшим членам банды. По данным следствия, они совершили несколько убийств и покушений на убийство в период с 1998 по 2006 годы.
Среди их предполагаемых жертв — лидер Ореховской ОПГ Николай Ветошкин (известный под кличкой Витоха), убитый в 1998 году на улице Маршала Захарова.
Один из членов ОПГ в ходе заседания. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
После ликвидации столичных ОПГ задержанные занялись легальной деятельностью. Стерлядкин работал помощником заместителя председателя Российского союза ветеранов Афганистана, а Тулупов возглавлял ООО «Днепряны», занимающееся управлением недвижимостью.
Ранее в Москве задержали 96 членов ОПГ, создававшей криптосервисы для хакеров. Оборот средств на этих площадках превысил 112 миллиардов рублей.