В Москве арестовали членов ОПГ 90-х годов, причастных к пяти убийствам

В Москве арестовали пятерых участников организованной преступной группы, действовавшей в 1990-е годы, которых обвиняют в причастности к пяти убийствам и покушению. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Среди осуждённых: Виктор Волков, Евгений Стерлядкин, Алексей Калмынин, Олег Мальцев и Александр Тулупов.

Один из обвиняемых в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов», — говорится в сообщении.

Задержанные в 1990-х — начале 2000-х годов входили в преступную группировку, действовавшую на юге Москвы. Их арестовали после того, как следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту исчезновения человека и предъявили обвинения бывшим членам банды. По данным следствия, они совершили несколько убийств и покушений на убийство в период с 1998 по 2006 годы.

Среди их предполагаемых жертв — лидер Ореховской ОПГ Николай Ветошкин (известный под кличкой Витоха), убитый в 1998 году на улице Маршала Захарова.

Один из членов ОПГ в ходе заседания. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

После ликвидации столичных ОПГ задержанные занялись легальной деятельностью. Стерлядкин работал помощником заместителя председателя Российского союза ветеранов Афганистана, а Тулупов возглавлял ООО «Днепряны», занимающееся управлением недвижимостью.