В России запретят производство трёх видов ПЭТ-упаковки

Правительство России утвердило запрет на производство и использование трёх видов полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет коснётся ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зелёного, коричневого и бесцветного цвета. Также под ограничения попадут многослойные ПЭТ-бутылки и упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ), кроме термоусадочных этикеток.

В Минпромторге РФ отметили, что решение направлено на сокращение использования трудно перерабатываемых видов упаковки, что поможет снизить нагрузку на полигоны и уменьшить воздействие на окружающую среду. В министерстве также рассчитывают на увеличение объёмов вторичной переработки и улучшение качества сырья, благодаря отсутствию в нем вредных примесей, таких как ПВХ-частицы и полиамиды.

Перечень сформирован с учётом социально-экономической целесообразности и наличия альтернативных решений, которые сохранят потребительские свойства упаковки без повышения её стоимости и создания дополнительных трудностей для отрасли, уточнили в Минпромторге.