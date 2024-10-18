В России запретят производство трёх видов ПЭТ-упаковки
Правительство России запретило три вида ПЭТ-упаковки с 1 сентября 2025 года
Правительство России утвердило запрет на производство и использование трёх видов полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Запрет коснётся ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зелёного, коричневого и бесцветного цвета. Также под ограничения попадут многослойные ПЭТ-бутылки и упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ), кроме термоусадочных этикеток.
В Минпромторге РФ отметили, что решение направлено на сокращение использования трудно перерабатываемых видов упаковки, что поможет снизить нагрузку на полигоны и уменьшить воздействие на окружающую среду. В министерстве также рассчитывают на увеличение объёмов вторичной переработки и улучшение качества сырья, благодаря отсутствию в нем вредных примесей, таких как ПВХ-частицы и полиамиды.
Перечень сформирован с учётом социально-экономической целесообразности и наличия альтернативных решений, которые сохранят потребительские свойства упаковки без повышения её стоимости и создания дополнительных трудностей для отрасли, уточнили в Минпромторге.
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