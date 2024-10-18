Лялька из «Интердевочки» не согласилась с мнением о влиянии фильма на распад СССР

Актриса Анастасия Немоляева, известная по роли Ляльки в фильме «Интердевочка», не согласилась со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, заявившем о связи данной картины и распада СССР. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что слова председателя нижней палаты российского парламента являются его частным мнением.

«Я думаю, что это частное мнение спикера нашей Госдумы. У нас свобода мнений, пока что, по-моему. Пусть говорит, что хочет. Я не согласна с таким мнением», — подчеркнула актриса.