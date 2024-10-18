Лялька из «Интердевочки» не согласилась с мнением о влиянии фильма на распад СССР
Немоляева не согласилась с мнением Володина о связи «Интердевочки» и распада СССР
Анастасия Немоляева и Елена Яковлева в фильме «Интердевочка». Обложка © kinopoisk / Режиссёр Пётр Тодоровский / Сценарий Владимир Кунин
Актриса Анастасия Немоляева, известная по роли Ляльки в фильме «Интердевочка», не согласилась со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, заявившем о связи данной картины и распада СССР. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что слова председателя нижней палаты российского парламента являются его частным мнением.
«Я думаю, что это частное мнение спикера нашей Госдумы. У нас свобода мнений, пока что, по-моему. Пусть говорит, что хочет. Я не согласна с таким мнением», — подчеркнула актриса.
Как писал Life.ru, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин связал фильм «Интердевочка» с распадом СССР. По его словам, пропаганда нездоровых ценностей в этой картине внесла вклад в развал союза. Напомним, двухсерийный фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» рассказывает о валютной проститутке, которая мечтает выйти замуж и уехать заграницу. Эта картина стала лучшим фильмом 1989 года по опросу журнала «Советский экран». Главную роль исполнила актриса Елена Яковлева.