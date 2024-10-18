ЕС готовится к усиленной защите границ с Россией и Белоруссией
Фон дер Ляйен: ЕС обсуждает экстренные меры для охраны границ с РФ и Белоруссией
Страны Европейского Союза обсуждают введение экстренных мер для охраны государств, граничащих с Россией и Белоруссией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.
«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — отметила фон дер Ляйен.
Глава ЕК уточнила, что речь идёт о границах Польши, Прибалтики и Финляндии.
Ранее в Польше объявили о строительстве фортификаций для защиты от нападения с востока. Предположительно, программа «Восточный щит» охватит всю границу с Калининградской областью и Белоруссией.
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