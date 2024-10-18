Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 02:53

В Приморье непутёвая мамаша просила трёхлетнего сына на остановке и ушла в загул

Прокуратура: В Приморье мать оставила трёхлетнего сына на остановке

В Приморском крае мать бросила трёхлетнего сына на автобусной остановке и ушла в загул: прибывшим к ней полицейским она даже не открыла дверь. Об этом сообщила прокуратура региона в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в посёлке Врангель. Трёхлетнего мальчика обнаружили без присмотра и доставили в Находкинскую городскую больницу, где выяснили, что его здоровью ничего не угрожает.

«Личность матери установлена. Однако женщина закрылась в квартире, сотрудникам правоохранительных органов дверь не открывает. Отец ребёнка проживает за пределами Приморского края», — сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку условий воспитания ребёнка, а также работы органов профилактики безнадзорности.

В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп
В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп

Ранее российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из Антальи. Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evtushkova Olga

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Дети
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров