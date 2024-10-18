В Приморье непутёвая мамаша просила трёхлетнего сына на остановке и ушла в загул

В Приморском крае мать бросила трёхлетнего сына на автобусной остановке и ушла в загул: прибывшим к ней полицейским она даже не открыла дверь. Об этом сообщила прокуратура региона в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в посёлке Врангель. Трёхлетнего мальчика обнаружили без присмотра и доставили в Находкинскую городскую больницу, где выяснили, что его здоровью ничего не угрожает.

«Личность матери установлена. Однако женщина закрылась в квартире, сотрудникам правоохранительных органов дверь не открывает. Отец ребёнка проживает за пределами Приморского края», — сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку условий воспитания ребёнка, а также работы органов профилактики безнадзорности.