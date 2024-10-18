При разборе машин после ДТП в Приамурье нашли тело ещё одного погибшего
МЧС: Число жертв ДТП в Амурской области возросло до четырёх
Число жертв, погибших в аварии в Амурской области, где столкнулись легковая иномарка и грузовик с пиротехникой, возросло до четырёх. Об этом сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили только тела женщины и детей в возрасте 8 и 11 лет.
«При разборе и проливке сгоревших машин, обнаружен ещё один погибший. Личность устанавливается», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошёл 17 октября в селе Возжаевка Белогорского района. Легковой автомобиль врезался в фуру с фейерверками, та завалилась на бок и произошла детонация.
Telegram / МЧС России