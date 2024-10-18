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18 октября, 01:48

При разборе машин после ДТП в Приамурье нашли тело ещё одного погибшего

МЧС: Число жертв ДТП в Амурской области возросло до четырёх

Число жертв, погибших в аварии в Амурской области, где столкнулись легковая иномарка и грузовик с пиротехникой, возросло до четырёх. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили только тела женщины и детей в возрасте 8 и 11 лет.

«При разборе и проливке сгоревших машин, обнаружен ещё один погибший. Личность устанавливается», — говорится в сообщении.

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Напомним, инцидент произошёл 17 октября в селе Возжаевка Белогорского района. Легковой автомобиль врезался в фуру с фейерверками, та завалилась на бок и произошла детонация.

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Telegram / МЧС России

Анатолий Цейко
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