Ирина Волк назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания в Курске
МВД РФ: Видео о распространении наркотиков среди войск в Курской области — фейк
В сети активно распространяется видеоролик, якобы демонстрирующий задержание вооружённой группы, занимавшейся распространением наркотиков среди российских военных в Курской области. Однако как стало известно, данное видео не имеет отношения к текущим событиям. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
По её словам, видеоролик на самом деле показывает задержание подозреваемого в убийстве, которое произошло в 2019 году. Тогда этот материал был официально опубликован пресс-службой УМВД по Курской области.
«Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооружённая группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих», — отметила представитель МВД РФ.
Она подчеркнула, что распространяемый ролик не имеет ничего общего с реальными событиями
«Ещё раз напоминаю, что видеоматериалы, подготовленные пресс-службами полиции, комментарии должностных лиц МВД России и его территориальных подразделений сначала размещаются на официальных ведомственных интернет-ресурсах. Потратьте немного времени и проверьте подлинность видео. Не дайте ввести себя в заблуждение», — заключила Волк.
Как сообщал Life.ru, власти Курской области недавно опровергли слухи о задержании диверсантов в регионе, распространившиеся через местные телеграм-каналы. Подобная дезинформация является частью информационной войны, целью которой служит создание паники среди населения. Администраторов сообществ призвали тщательнее проверять поступающие сведения и не поддаваться на вбросы, организованные противником.
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