Ирина Волк назвала фейком якобы озвученное ей видео задержания в Курске

В сети активно распространяется видеоролик, якобы демонстрирующий задержание вооружённой группы, занимавшейся распространением наркотиков среди российских военных в Курской области. Однако как стало известно, данное видео не имеет отношения к текущим событиям. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

По её словам, видеоролик на самом деле показывает задержание подозреваемого в убийстве, которое произошло в 2019 году. Тогда этот материал был официально опубликован пресс-службой УМВД по Курской области.

«Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооружённая группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих», — отметила представитель МВД РФ.

Она подчеркнула, что распространяемый ролик не имеет ничего общего с реальными событиями

«Ещё раз напоминаю, что видеоматериалы, подготовленные пресс-службами полиции, комментарии должностных лиц МВД России и его территориальных подразделений сначала размещаются на официальных ведомственных интернет-ресурсах. Потратьте немного времени и проверьте подлинность видео. Не дайте ввести себя в заблуждение», — заключила Волк.