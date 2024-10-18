В США пьяные грабители утащили из обувного магазина 100 кроссовок на правую ногу

Преступники проникли в склад магазина Sole Bros в штате Огайо, США, и украли 100 кроссовок. Большая часть похищенной обуви — популярные модели бренда Nike, линейки Jordan. Примечательно, что воры забрали исключительно кроссовки на правую ногу. Об этом сообщил New York Post.

По словам владельца магазина Хантера Эми, нарушители оставили после себя хаос: коробки из-под обуви были разбросаны как внутри склада, так и у его выхода. В итоге преступники унесли десятки пар, но все кроссовки оказались только правыми. На записях с камер видеонаблюдения видно, что в момент ограбления воры пили алкоголь.

«Постепенно будем восстанавливать запасы и возвращать всё в норму. Вы никогда не ожидаете, что с вами произойдёт нечто подобное, пока это не случится», — написал владелец магазина в социальных сетях.