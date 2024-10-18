Замглавы МИД Грушко счёл безответственными слова Сикорского о перехвате ракет РФ
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании американской базы ПРО для перехвата российских ракет является безответственным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА «Новости». По его словам, Варшава — самый ярый радикал в НАТО.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал Грушко.
Напомним, считалось, что база построена для защиты от снарядов Ирана, но недавно глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что с помощью этого объекта они также планируют защищаться от ракет РФ. Объект находится в 165 километрах от российской границы.
Shutterstock / FOTODOM / Marcin-linfernum