Замглавы МИД Грушко счёл безответственными слова Сикорского о перехвате ракет РФ

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании американской базы ПРО для перехвата российских ракет является безответственным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА «Новости». По его словам, Варшава — самый ярый радикал в НАТО.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал Грушко.