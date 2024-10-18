Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 05:19

Замглавы МИД Грушко счёл безответственными слова Сикорского о перехвате ракет РФ

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании американской базы ПРО для перехвата российских ракет является безответственным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА «Новости». По его словам, Варшава — самый ярый радикал в НАТО.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал Грушко.

В Польше границе упал таинственный воздушный шар, его могли запустить контрабандисты
В Польше границе упал таинственный воздушный шар, его могли запустить контрабандисты

Напомним, считалось, что база построена для защиты от снарядов Ирана, но недавно глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что с помощью этого объекта они также планируют защищаться от ракет РФ. Объект находится в 165 километрах от российской границы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marcin-linfernum

Николай Рюмин
  • Новости
  • Польша
  • Александр Грушко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров