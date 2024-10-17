В Польше границе упал таинственный воздушный шар, его могли запустить контрабандисты

В Польше неподалёку от границы с Белоруссией упал неизвестный воздушный шар, на месте работает полиция. Об этом сообщает радиостанция RMF FM .

«Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Белоруссией. Данный объект обнаружен в районе Сокулка Подляского воеводства», — говорится в сообщении, передаёт радиостанция RMF FM.

Как сообщает радиостанция, воздушный шар на данный момент не идентифицирован. Не исключено, что неопознанный объект связан с контрабандистами, так как несколькими неделями ранее в этой же местности были обнаружены воздушные шары, переносящие груз с табачными изделиями, подытоживается в материале.