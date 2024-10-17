В Польше границе упал таинственный воздушный шар, его могли запустить контрабандисты
RMF FM: В Польше неподалёку от границы с Белоруссией упал воздушный шар
В Польше неподалёку от границы с Белоруссией упал неизвестный воздушный шар, на месте работает полиция. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Белоруссией. Данный объект обнаружен в районе Сокулка Подляского воеводства», — говорится в сообщении, передаёт радиостанция RMF FM.
Как сообщает радиостанция, воздушный шар на данный момент не идентифицирован. Не исключено, что неопознанный объект связан с контрабандистами, так как несколькими неделями ранее в этой же местности были обнаружены воздушные шары, переносящие груз с табачными изделиями, подытоживается в материале.
А ранее Life.ru сообщал о том, что КНДР отправила в Южную Корею более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. В Сеуле отвечают тем же: посылают на север шары деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях. А недавно Сеул решил подключить ещё и громкоговорители, установленные на границе. В ответ на это КНДР подорвала дороги, ранее связывавшие Южную и Северную Корею, оборвав все транспортные и железнодорожные связи.
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