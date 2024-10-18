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18 октября, 07:06

Билан передал квадрокоптер для поисков истощённого леопарда по Уссурийском, кошку пока не нашли

Нацпарк: Истощённый леопард под Уссурийском мог уйти в другие районы

Истощённый дальневосточный леопард, которого видели у трассы в районе Уссурийска, мог отправиться на поиски пропитания в другие районы. Его поиски продолжаются. Об этом сообщили представители нацпарка «Земля леопарда». Следов крупной кошки пока не обнаружили.

«Предпринимаются меры для поиска и потенциального изъятия животного из дикой природы», — сказал собеседник.

Специалисты решили изловить леопарда, чтобы провести исследования и оказать помощь. Певец Дима Билан также передал нацпарку квадрокоптер для поисков леопарда. Поиски ведутся уже неделю, в том числе при помощи фотоловушек и опроса местных жителей.

«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи», — подытожил представитель организации.

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Напомним, в районе Уссурийска заметили истощённого леопарда. Хищная кошка попала на видео. Специалисты опасаются, что животное может болеть.

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Telegram / «Земля леопарда»

Мария Любицкая
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