Владимир Путин анонсировал расширение доступности массового спорта в РФ

Российские власти сделают акцент на повышении доступности массового спорта. С таким обещанием выступил президент РФ Владимир Путин во время открытия новых спортивных объектов. Лидер выразил благодарность инвесторам за финансирование данной сферы.

«Обязательно будем и дальше повышать доступность массового спорта, массовых спортивных движений. Создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что привлечение взрослых и детей к спорту очень важно. В стране увеличилось число людей, которые регулярно тренируются, этого недостаточно, заключил глава государства.