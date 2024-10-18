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18 октября, 06:10

Владимир Путин анонсировал расширение доступности массового спорта в РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские власти сделают акцент на повышении доступности массового спорта. С таким обещанием выступил президент РФ Владимир Путин во время открытия новых спортивных объектов. Лидер выразил благодарность инвесторам за финансирование данной сферы.

«Обязательно будем и дальше повышать доступность массового спорта, массовых спортивных движений. Создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что привлечение взрослых и детей к спорту очень важно. В стране увеличилось число людей, которые регулярно тренируются, этого недостаточно, заключил глава государства.

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Недавно Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Также глава государства отметил, что функционирование Олимпийского комитета России подлежит коррекционным действиям.

Николай Рюмин
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