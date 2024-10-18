Владимир Путин анонсировал расширение доступности массового спорта в РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российские власти сделают акцент на повышении доступности массового спорта. С таким обещанием выступил президент РФ Владимир Путин во время открытия новых спортивных объектов. Лидер выразил благодарность инвесторам за финансирование данной сферы.
«Обязательно будем и дальше повышать доступность массового спорта, массовых спортивных движений. Создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов», — подчеркнул президент.
Путин добавил, что привлечение взрослых и детей к спорту очень важно. В стране увеличилось число людей, которые регулярно тренируются, этого недостаточно, заключил глава государства.
Недавно Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Также глава государства отметил, что функционирование Олимпийского комитета России подлежит коррекционным действиям.