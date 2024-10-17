Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта

«Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность», — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы расширить полномочия Минспорта, а также проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учётом. Также лидер РФ призвал скорректировать деятельность ОКР. По словам главы государства, несмотря на отстранение России от большинства международных соревнований, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества и работать со всеми заинтересованными партнёрами.