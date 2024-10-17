Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Также глава государства считает необходимым скорректировать работу Олимпийского комитета России (ОКР).
«Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность», — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.
Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы расширить полномочия Минспорта, а также проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учётом. Также лидер РФ призвал скорректировать деятельность ОКР. По словам главы государства, несмотря на отстранение России от большинства международных соревнований, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества и работать со всеми заинтересованными партнёрами.
«Вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодёжи», — добавил президент.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков заявил о намерении оставить пост главы ОКР после досрочных выборов, которые могут пойти в декабре. В беседе с Life.ru он признался, что не жалеет о принятом решении.
ТАСС / Станислав Красильников