Собирают и скидывают на автомобили: Пернатая ОПГ закошмарила жителей Люберец

Пернатая ОПГ разнесла десятки автомобилей в подмосковных Люберцах. Как стало известно SHOT , птицы уже долгое время кошмарят жителей ЖК Pilot 918 на улице Калараша. Летающие бандиты собирают мелкие камни лапами и скидывают их с 22-го этажа на автомобили. Местные очень боятся, что рано или поздно прилетит по голове, опасаются выпускать детей на улицу.

Жители ЖК уже несколько раз обращались в местную управляющую компанию «Любуправдом», но они решать ничего не хотят. По словам жильцов, они просят, чтобы камни, которые швыряют с высоты птицы, просто зафиксировали или убрали с крыши.