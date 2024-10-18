Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 06:03

Собирают и скидывают на автомобили: Пернатая ОПГ закошмарила жителей Люберец

Птицы разнесли десятки автомобилей в подмосковных Люберцах

Shutterstock / FOTODOM / bhcvn

Shutterstock / FOTODOM / bhcvn

Пернатая ОПГ разнесла десятки автомобилей в подмосковных Люберцах. Как стало известно SHOT, птицы уже долгое время кошмарят жителей ЖК Pilot 918 на улице Калараша. Летающие бандиты собирают мелкие камни лапами и скидывают их с 22-го этажа на автомобили. Местные очень боятся, что рано или поздно прилетит по голове, опасаются выпускать детей на улицу.

Момент падения камня, скинутого птицей, на машину в Московской области. Видео © SHOT

Жители ЖК уже несколько раз обращались в местную управляющую компанию «Любуправдом», но они решать ничего не хотят. По словам жильцов, они просят, чтобы камни, которые швыряют с высоты птицы, просто зафиксировали или убрали с крыши.

Хозяин "бутовских коз" заявил, что даже не беспокоится об иске ветеринаров
Хозяин "бутовских коз" заявил, что даже не беспокоится об иске ветеринаров
Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров