«Для них это сафари»: ВСУ и наёмники открыли охоту на российских волонтёров
Доброволец Даниил: Бойцам ВСУ платят по 5 тысяч долларов за убийство волонтёров
За каждого убитого волонтёра военнослужащие ВСУ получают по пять тысяч долларов. Об это рассказал волонтёр Даниил, участвовавший в эвакуации мирных жителей в Курской области.
«У них есть доплата: за каждого убитого волонтёра — пять тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости».
Он также отметил, что в «охоте за головами» на волонтёров преимущественно принимают участие иностранные наёмники.
Однако среди мирных жителей Украины есть те, кто поддерживают российских бойцов. Как сообщал Life.ru ранее, российским волонтёрам поступают сообщения с поддержкой ВС РФ от жителей Украины.
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