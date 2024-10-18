Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 06:49

«Для них это сафари»: ВСУ и наёмники открыли охоту на российских волонтёров

Доброволец Даниил: Бойцам ВСУ платят по 5 тысяч долларов за убийство волонтёров

За каждого убитого волонтёра военнослужащие ВСУ получают по пять тысяч долларов. Об это рассказал волонтёр Даниил, участвовавший в эвакуации мирных жителей в Курской области.

«У них есть доплата: за каждого убитого волонтёра — пять тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», сообщил он в разговоре с РИА «Новости».

Он также отметил, что в «охоте за головами» на волонтёров преимущественно принимают участие иностранные наёмники.

Путин: Россия будет делать всё для поддержки участников СВО
Путин: Россия будет делать всё для поддержки участников СВО

Однако среди мирных жителей Украины есть те, кто поддерживают российских бойцов. Как сообщал Life.ru ранее, российским волонтёрам поступают сообщения с поддержкой ВС РФ от жителей Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров