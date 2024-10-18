«Для них это сафари»: ВСУ и наёмники открыли охоту на российских волонтёров

За каждого убитого волонтёра военнослужащие ВСУ получают по пять тысяч долларов. Об это рассказал волонтёр Даниил, участвовавший в эвакуации мирных жителей в Курской области.

«У них есть доплата: за каждого убитого волонтёра — пять тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости».

Он также отметил, что в «охоте за головами» на волонтёров преимущественно принимают участие иностранные наёмники.