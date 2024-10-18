«Хохол бессилен»: Осенняя погода не остановила продвижение ВС РФ, заявил военкор

Для ВСУ наступили «чёрные дни». Они думали, распутица притормозит российское продвижение, а в итоге сами остались без основных возможностей ведения боя. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своём телеграм-канале.

«Хохол бессилен... Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идём вопреки! Основная оборона хохла строится на дронах и данных с вражеских спутников. Дожди, ветер и затянутое небо лишило врага глаз, а значит, единственная надежда хохла тает на глазах», — пишет военкор.