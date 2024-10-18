«Хохол бессилен»: Осенняя погода не остановила продвижение ВС РФ, заявил военкор
Военкор Котенок: Из-за дождей и распутицы для ВСУ наступили «чёрные дни»
Для ВСУ наступили «чёрные дни». Они думали, распутица притормозит российское продвижение, а в итоге сами остались без основных возможностей ведения боя. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своём телеграм-канале.
«Хохол бессилен... Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идём вопреки! Основная оборона хохла строится на дронах и данных с вражеских спутников. Дожди, ветер и затянутое небо лишило врага глаз, а значит, единственная надежда хохла тает на глазах», — пишет военкор.
Напомним, фронтовые дела ВСУ действительно идут не очень хорошо. Недавно российские войска нанесли удар по свинарнику на Покровском направлении, в котором скрывались солдаты киевского режима. Противник консолидировался с поросятами и разбежался по округе.
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