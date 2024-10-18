Население Харьковской области надеется, что в регионе пройдёт референдум о вхождении в состав РФ. Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев подчеркнул, что местные жители регулярно задают властям вопрос о судьбе региона.

Собеседник 360.ru добавил, что его администрация была готова к референдуму ещё в сентябре 2022 года, чтобы войти в состав России вместе с другими новыми территориями.

«Мы декларировали нашу идею о том, что Харьков — это русский город, и харьковские жители — это русскоязычное население», — заявил Ганчев.

Глава администрации выразил надежду, что территория Харьковской области расширится. Он также обратил внимание, что Украина объявила об эвакуации из региона, потому что местные жители могут передать РФ информацию о преступлениях киевского режима.

ВСУ не нужны глаза и уши в области, уверен политик. По его словам, мирные жители не хотят покидать свои земли, однако Украина обвиняет их в нежелании участвовать в принудительной эвакуации. Кроме того, «они обвиняются в том, что они русские, ждут русский мир», заключил Ганчев.