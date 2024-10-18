Ганчев: Среди захваченных ВС России пленных числятся иностранные наемники
Среди бойцов ВСУ, захваченных в плен во время боёв, также присутствуют и иностранные наёмники. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Мы получали информацию от военных, что среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наёмники… подобная информация подтверждалась», — сказал глава администрации в беседе с РИА «Новости».
В дальнейшем будет произведена проверка на предмет того, являются захваченные солдаты в самом деле наёмниками или же принадлежат к регулярным войскам стран НАТО.
Ранее старший инструктор Ленинградского полка ВС России с позывным Бетон заявил, что Украина поддерживает наёмников лучше, чем родных солдат ВСУ. По его словам, из-за этого между киевскими военными и иностранными бойцами нередко возникают конфликты.
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