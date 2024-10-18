«Ярсы» выйдут на полевые позиции в ходе проверки соединения РВСН под Тверью

Во время проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения на полевые позиции будут выведены мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Проверка соединения РВСН в Тверской области. Видео © Минобороны РФ

«Особое внимание планируется уделить отработке специальной комплексной задачи с выводом автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на полевые позиции», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сейчас комплексная группа командования РВСН проводит проверку Бологоевского ракетного соединения в Тверской области. Специалисты отработают задачи и вводные. Также буду проведены расчёты маршей протяжённостью до 100 километров, организация маскировки и боевого хранения. Кроме того, ракетчикам в рамках проверки предстоит продемонстрировать способы противодействия нападению с воздуха и атакам ДРГ.