Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:33

Гладков опроверг фейк о заходе ВСУ в Журавлёвку под Белгородом

Гладков: Журавлёвка под Белгородом находится под абсолютным контролем ВС РФ

Село Журавлёвка Белгородского района находится под контролем ВС РФ, диверсанты ВСУ в населённый пункт не заходили. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлёвке Белгородского района. Напомню, она сложная у нас с 22 февраля 2022 года. Сейчас находится под абсолютным контролем наших военных», — сказал губернатор, опровергнув фейк, который расходится в мессенджерах.

ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»
ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»

А в начале октября Гладков рассказывал, что в Белгородской области расселят два села — Петровка и Соловьёвка — в связи с угрозой атак ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров