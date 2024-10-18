Гладков опроверг фейк о заходе ВСУ в Журавлёвку под Белгородом
Гладков: Журавлёвка под Белгородом находится под абсолютным контролем ВС РФ
Село Журавлёвка Белгородского района находится под контролем ВС РФ, диверсанты ВСУ в населённый пункт не заходили. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлёвке Белгородского района. Напомню, она сложная у нас с 22 февраля 2022 года. Сейчас находится под абсолютным контролем наших военных», — сказал губернатор, опровергнув фейк, который расходится в мессенджерах.
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ТАСС / Александр Река