Гладков опроверг фейк о заходе ВСУ в Журавлёвку под Белгородом

Село Журавлёвка Белгородского района находится под контролем ВС РФ, диверсанты ВСУ в населённый пункт не заходили. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлёвке Белгородского района. Напомню, она сложная у нас с 22 февраля 2022 года. Сейчас находится под абсолютным контролем наших военных», — сказал губернатор, опровергнув фейк, который расходится в мессенджерах.