ВЭБ продаёт с молотка Superjet-100, простаивающий в аэропорту Жуковский

ВЭБ.РФ объявил об аукционе по продаже самолёта Superjet-100, несколько лет простаивающего в московском аэропорту Жуковский. Прежде он летал в ирландской авиакомпании CityJet, но не выполнял рейсов с 2018 года, сообщает РБК.

Хоть авиасудно лишено сертификата лётной годности, оно полностью укомплектовано. Аукцион начинается с 2,018 миллиарда рублей с задатком в 202 миллиона рублей. Шаг торгов составляет 2% от стартовой стоимости, то есть 40,36 млн рублей. Авиасудно произвели в 2016 году.