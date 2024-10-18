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18 октября, 08:05

ВЭБ продаёт с молотка Superjet-100, простаивающий в аэропорту Жуковский

Самолёт Superjet-100. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Самолёт Superjet-100. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ВЭБ.РФ объявил об аукционе по продаже самолёта Superjet-100, несколько лет простаивающего в московском аэропорту Жуковский. Прежде он летал в ирландской авиакомпании CityJet, но не выполнял рейсов с 2018 года, сообщает РБК.

Хоть авиасудно лишено сертификата лётной годности, оно полностью укомплектовано. Аукцион начинается с 2,018 миллиарда рублей с задатком в 202 миллиона рублей. Шаг торгов составляет 2% от стартовой стоимости, то есть 40,36 млн рублей. Авиасудно произвели в 2016 году.

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Недавно в Грозном в Чеченской Республике самолёт авиакомпании Mahan Air приземлился на строящуюся полосу. Авиасудно выполняло рейс из Тегерана. В результате инцидента никто не пострадал.

Николай Рюмин
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