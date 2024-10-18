Умер экс-глава ФМС России Константин Ромодановский
Константин Ромодановский. Фото © ТАСС /Екатерина Штукина
В Москве на 68-м году жизни скончался бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.
«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», — рассказал он.
Причины смерти не уточняются.
Ромодановский занимал пост директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации с 20 июля 2005 по апрель 2016 года. Ромодановский — генерал-полковник милиции, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почёта и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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