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18 октября, 07:48

Умер экс-глава ФМС России Константин Ромодановский

Константин Ромодановский. Фото © ТАСС /Екатерина Штукина

Константин Ромодановский. Фото © ТАСС /Екатерина Штукина

В Москве на 68-м году жизни скончался бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», — рассказал он.

Причины смерти не уточняются.

Ромодановский занимал пост директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации с 20 июля 2005 по апрель 2016 года. Ромодановский — генерал-полковник милиции, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почёта и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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А ранее Life.ru рассказывал, что на 71-м году жизни умер олигарх из 90-х, бывший банкир Александр Смоленский.

Александра Вишнякова
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