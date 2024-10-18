«Ком в горле» и «камень на душе»: Почему негативные эмоции могут вызывать физическую боль

Нередко случается так, что негативные эмоции проявляются на теле, например, в виде расширения зрачков или потоотделения, причём это неконтролируемый процесс. Почему воспоминания о боли причиняют физическую боль, объяснил остеопат, психофизиолог, автор профильной литературы Начин Монгуш.

По его словам, ещё до появления науки психофизиологии, которая находится на стыке психики и физиологии человека, люди ощущали некую взаимосвязь эмоций и физического состояния. Отсюда и пошли народные присказки: «ком в горле», «камень на душе», «повесил нос» и другие. Специалист уверен, что эти поговорки очень точно передают состояние человека.

«Как эксперт по избавлению от болей в теле я постоянно наблюдаю, как человек, «повесивший нос», сутулится, жалуется на хроническую усталость и жжение в надплечье. А если это состояние он терпел много месяцев, то к этому списку добавится повышенное артериальное давление, поверхностный сон и головная боль», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Поэтому, продолжил эксперт, от человека, который избавился от мышечных спазмов, можно услышать фразу «гора с плеч свалилась». На следующем приёме пациент, скорее всего, расскажет, что у него улучшилось настроение и начала налаживаться жизнь, объяснил взаимосвязь психофизиолог.