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18 октября, 08:23

Русская армия выбила ВСУ из части Часова Яра, признали на Украине

Deep State: ВС России продвинулись в городских кварталах Часова Яра

Российские войска ведут активное наступление в Часовом Яре ДНР. Об этом стало известно из сообщений украинского аналитического проекта Deep State.

По сообщениям портала, вооружённые силы РФ сильно продвинулись в городских кварталах Часова Яра. Теперь войска России контролируют часть Жовтневого района, расположенного к западу от водного канала.

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Недавно военкор Влад Андрица опубликовал видео на котором происходит штурм южной части Часова Яра. Сообщается, что освободительные действия осуществляли военнослужащие из батальона Шустрого.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Николай Рюмин
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