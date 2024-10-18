Русская армия выбила ВСУ из части Часова Яра, признали на Украине

Российские войска ведут активное наступление в Часовом Яре ДНР. Об этом стало известно из сообщений украинского аналитического проекта Deep State.

По сообщениям портала, вооружённые силы РФ сильно продвинулись в городских кварталах Часова Яра. Теперь войска России контролируют часть Жовтневого района, расположенного к западу от водного канала.