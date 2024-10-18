Универсальную беспилотную платформу «Бражник» запустят в серийное производство

Уже в ноябре планиурется запуск в серийное производство универсальной беспилотной платформы «Бражник», при помощи которой решаются локальные логистические задачи и проводятся мониторинговые работы. Об этом сообщил официальный представитель Сахалинского центра беспилотных технологий. По большей части, сейчас проходят ресурсные испытания «птички».

«Апробируются сценарии применения для лазерного сканирования местности, объективного мониторинга, ретрансляции местности и другое», — рассказали в организации, передаёт ТАСС.

Также в организации уточнили, что в будущем «Бражник» возможно будет использоваться в зоне СВО. Однако прежде платформа должна пройти ряд испытаний, подытожил разработчик.