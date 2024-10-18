Алтайский путешественник с семьёй проплыл 600 километров на байдарках по Арктике

Житель Алтайского края Виталий Самойлов вместе с семьёй отправился в Арктику на байдарках. Путешественник проплыл суммарно 600 километров за 25 дней из-за ностальгии по временам юности, сообщили в пресс-службе правительства республики Саха (Якутия).

Путешественник Виталий Самойлов. Скрин © Youtube / Виталий Самойлов

«Они сплавлялись по реке Яна от Верхоянска до территории Усть-Янского района Якутии. По маршруту семья также посетила Батагай, Усть-Куйгу и старинное село Казачье, где побывали многие знаменитые путешественники», — говорится в сообщении.

Россиянин решил отправиться в сплав из-за чувства ностальгии. Именно в посёлке Северный прошло детство Самойлова, по пути туда путешественник осмыслял прожитые годы. Во время поездки мужчина показал ребёнку места, где вырос и «воспитывался в суровых условиях Севера».

Россиянин опубликовал фильм про семейное путешествие. Самойлов в нём рассказал, что иногда просыпался с тревогой из-за недосягаемости детства и родных мест. Однако, как только он начал путешествие, то, по словам россиянина, «почти сорок лет ощущения безвозвратной потери сменились надеждой».

Семья Самойловых отправилась в путешествие в рамках конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Смысл соревнования состоит в том, чтобы побывать в одной или нескольких дальневосточных областях и снять об этом короткометражку.