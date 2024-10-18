Экс-глава ФМС России Ромодановский умер из-за тяжёлой формы диабета
Причиной смерти экс-главы ФМС России Константина Ромодановского стала тяжёлая форма диабета, пишет SHOT.
О том, что в Москве на 68-м году жизни скончался бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, стало известно ранее.
Ромодановский занимал пост директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации с 20 июля 2005 по апрель 2016 года. Ромодановский — генерал-полковник милиции, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почёта и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ТАСС / Андрей Епихин