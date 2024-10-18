Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 11:50

«Ужасная трагедия»: В Челябинской епархии высказались о батюшке, убившем односельчанина

Челябинская епархия: Подозреваемый в убийстве батюшка запрещён в служении

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское Челябинской области Игорь Ефремов, который подозревается в убийстве односельчанина, не получал взысканий во время работы и характеризовался положительно. Тем не менее, он запрещён в служении. Об этом рассказал протоиерей, секретарь региональной епархии Игорь Шестаков.

«Отец Игорь запрещён в священном служении, согласно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия, мы правовую оценку его действиям дать не можем. Мы лишь только констатируем факт, что это действительно ужасная трагедия», — отметил секретарь Челябинской епархии.

Он подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что трагедия произошла не в храме, а в частном доме священника. При этом убитый мужчина не является прихожанином церкви.

«Пил и бился с бесами»: Соседи заявили, что зарезавший знакомого батюшка соврал про домогательства
«Пил и бился с бесами»: Соседи заявили, что зарезавший знакомого батюшка соврал про домогательства

Напомним, по данным следствия, в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов зарезал мужчину, с которым выпивал. Между собутыльниками завязался конфликт, переросший в драку. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров