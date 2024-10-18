«Ужасная трагедия»: В Челябинской епархии высказались о батюшке, убившем односельчанина
Челябинская епархия: Подозреваемый в убийстве батюшка запрещён в служении
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское Челябинской области Игорь Ефремов, который подозревается в убийстве односельчанина, не получал взысканий во время работы и характеризовался положительно. Тем не менее, он запрещён в служении. Об этом рассказал протоиерей, секретарь региональной епархии Игорь Шестаков.
«Отец Игорь запрещён в священном служении, согласно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия, мы правовую оценку его действиям дать не можем. Мы лишь только констатируем факт, что это действительно ужасная трагедия», — отметил секретарь Челябинской епархии.
Он подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что трагедия произошла не в храме, а в частном доме священника. При этом убитый мужчина не является прихожанином церкви.
Напомним, по данным следствия, в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов зарезал мужчину, с которым выпивал. Между собутыльниками завязался конфликт, переросший в драку. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Life.ru