«Ужасная трагедия»: В Челябинской епархии высказались о батюшке, убившем односельчанина

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское Челябинской области Игорь Ефремов, который подозревается в убийстве односельчанина, не получал взысканий во время работы и характеризовался положительно. Тем не менее, он запрещён в служении. Об этом рассказал протоиерей, секретарь региональной епархии Игорь Шестаков.

«Отец Игорь запрещён в священном служении, согласно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия, мы правовую оценку его действиям дать не можем. Мы лишь только констатируем факт, что это действительно ужасная трагедия», — отметил секретарь Челябинской епархии.

Он подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что трагедия произошла не в храме, а в частном доме священника. При этом убитый мужчина не является прихожанином церкви.