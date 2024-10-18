В сербском Чачаке прогремел взрыв на оборонном заводе, есть раненые

На оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак случился взрыв. Об инциденте сообщает газета Blic («Блиц»).

По данным агентства, в результате происшествия пострадали четыре человека. На место уже прибыли экстренные службы и правоохранители. Причина инцидента пока неизвестна.