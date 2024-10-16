В Грозном арестовали владельца заправки, где при взрыве погибли четыре человека
В Грозном арестовали владельца заправки, на которой прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба СК Росии по Чеченской Республике.
«По подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан 55-летний владелец АЗС, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.
Напомним, днём 12 октября на одной из АЗС Грозного прогремел взрыв. По предварительным данным, катализатором взрыва послужило возгорание цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё пять человек пострадали. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, ликвидировали в тот же день.
Telegram / SHOT