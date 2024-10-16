Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 16:03

В Грозном арестовали владельца заправки, где при взрыве погибли четыре человека

В Грозном арестовали владельца заправки, на которой прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба СК Росии по Чеченской Республике.

«По подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан 55-летний владелец АЗС, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

Напомним, днём 12 октября на одной из АЗС Грозного прогремел взрыв. По предварительным данным, катализатором взрыва послужило возгорание цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё пять человек пострадали. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, ликвидировали в тот же день.

Арестован водитель автоцистерны, подозреваемый во взрыве на заправке в Грозном
Арестован водитель автоцистерны, подозреваемый во взрыве на заправке в Грозном
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров