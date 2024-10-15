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15 октября, 16:18

Арестован водитель автоцистерны, подозреваемый во взрыве на заправке в Грозном

СК: Подозреваемого во взрыве на заправке в Грозном водителя арестовали

Арестован водитель автоцистерны, подозреваемый в том, что из-за него на заправке в Грозном произошёл взрыв, который унёс жизни четырёх человек. Об этом сообщили в СК РФ.

«По подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан водитель автоцистерны со сжиженным углеводородным газом, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео
Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео

Напомним, днём 12 октября на одной из АЗС Грозного прогремел взрыв. По предварительным данным, катализатором взрыва послужило возгорание цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё пять человек пострадали. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, ликвидировали в тот же день.

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Александра Мышляева
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