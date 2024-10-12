Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва на АЗС в Грозном

Пять человек пострадали от взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном, заявили в Минздраве Чечни. На месте происшествия находятся бригады скорой помощи.передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.с

Тушение пожара на АЗС в Грозном. Видео © Telegram / МЧС России

«На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырёх погибших (двоих взрослых и двоих детей). В числе пострадавших пять человек», — говорится в сообщении.