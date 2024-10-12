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12 октября, 14:42

Стало известно о пяти пострадавших в результате взрыва на АЗС в Грозном

Минздрав Чечни: В результате взрыва на АЗС в Грозном пострадали пять человек

Пять человек пострадали от взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном, заявили в Минздраве Чечни. На месте происшествия находятся бригады скорой помощи.передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.с

Тушение пожара на АЗС в Грозном. Видео © Telegram / МЧС России

«На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырёх погибших (двоих взрослых и двоих детей). В числе пострадавших пять человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они получили незначительные ожоги и травмы и отказались от госпитализации, получив помощь на месте.

Напомним, днём 12 октября на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина устанавливается. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них двое детей. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, уже потушен.

СК возбудил уголовное дело после взрыва АЗС в Грозном
СК возбудил уголовное дело после взрыва АЗС в Грозном
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Полина Никифорова
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