СК возбудил уголовное дело после взрыва АЗС в Грозном

Уголовное дело возбуждено после взрыва на заправке в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.