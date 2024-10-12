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12 октября, 14:18

СК возбудил уголовное дело после взрыва АЗС в Грозном

Уголовное дело возбуждено после взрыва на заправке в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что в настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновное лицо.

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Кадыров сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом на АЗС в Грозном

Напомним, днём 12 октября на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них двое детей. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, уже ликвидирован.

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Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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