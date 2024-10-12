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12 октября, 14:13

Кадыров сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом на АЗС в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров держит на личном контроле ситуацию со взрывом на заправке в Грозном. Он пообещал, что все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом» — написал Кадыров в телеграм-канале.

Также чеченский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, днём 12 октября на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них двое детей. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, уже ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео
Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео
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Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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