Кадыров сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом на АЗС в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров держит на личном контроле ситуацию со взрывом на заправке в Грозном. Он пообещал, что все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.
«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом» — написал Кадыров в телеграм-канале.
Также чеченский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, днём 12 октября на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них двое детей. Пожар, возникший после взрыва на АЗС, уже ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / SHOT