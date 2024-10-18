ВСУ снова прибегли к подлой тактике у Покровска ради спасения командиров от плена

Пленный военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников заявил, что на покровском направлении отступать можно только определённой группе людей, передаёт ТАСС.

«Часть людей, отдельные, отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — сказал пленный.