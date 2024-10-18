ВСУ снова прибегли к подлой тактике у Покровска ради спасения командиров от плена
Пленный боец ВСУ: Из-под Покровска разрешили отступать только командирам
Пленный военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников заявил, что на покровском направлении отступать можно только определённой группе людей, передаёт ТАСС.
«Часть людей, отдельные, отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — сказал пленный.
По его словам, в рядах ВСУ это обычная практика. Сам Колесников добровольно сдался в плен в районе села Первомайского.
Напомним, что ВС России почти полностью уничтожили бригаду ВСУ под Красноармейском. Большинство бойцов это бригады были новобранцами, которых отправили как «пушечное мясо». Предполагается, что контроль Красноармейска полностью разрушит логистические цепочки ВСУ.
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