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18 октября, 11:53

Сэкономила на ремонте: Таисия Повалий купила дом в ипотеку после переезда в Россию

URA.ru: Таисия Повалий купила в России дом в ипотеку

Таисия Повалий. Обложка © VK / Таисия Повалий

Таисия Повалий. Обложка © VK / Таисия Повалий

Таисия Повалий переехала из Украины в Россию почти три года назад, однако только сейчас обзавелась собственной недвижимостью. Раньше, когда звезда приезжала в нашу страну на гастроли, она снимала жильё. Теперь певица исправно платит за ипотеку, при этом она сэкономила, сохранив мебель от прежних хозяев и отказавшись от нового ремонта в доме.

«Дом мы купили б/у, не новый. В нём до нас жили люди 10 лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали... Вот выплачу ипотеку, тогда и сделаю», отметила артистка.

Она также рассказала URA.ru, что в новом доме живёт вместе с супругом и пожилой матерью, которых перевезла с Украины в Россию. В Киеве певица выращивала урожай на грядках, теперь на её приусадебном участке растут ели. Особенный восторг у Повалий вызывает свежий воздух.

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Ранее Life.ru сообщал, что у Таисии Повалий на Украине хотят отобрать имущество, права на песни и «устройства для отстрела патронов». Кроме того, Минюст Незалежной подал иск о конфискации у звезды авторских прав.

Борис Эльфанд
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