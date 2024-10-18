Сэкономила на ремонте: Таисия Повалий купила дом в ипотеку после переезда в Россию

Таисия Повалий переехала из Украины в Россию почти три года назад, однако только сейчас обзавелась собственной недвижимостью. Раньше, когда звезда приезжала в нашу страну на гастроли, она снимала жильё. Теперь певица исправно платит за ипотеку, при этом она сэкономила, сохранив мебель от прежних хозяев и отказавшись от нового ремонта в доме.

«Дом мы купили б/у, не новый. В нём до нас жили люди 10 лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали... Вот выплачу ипотеку, тогда и сделаю», — отметила артистка.

Она также рассказала URA.ru, что в новом доме живёт вместе с супругом и пожилой матерью, которых перевезла с Украины в Россию. В Киеве певица выращивала урожай на грядках, теперь на её приусадебном участке растут ели. Особенный восторг у Повалий вызывает свежий воздух.