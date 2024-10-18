Сотрудник Цукерберга на подставном свидании слил тёмную игру Meta* для победы Харрис

Компания Meta* Марка Цукерберга занижает рейтинг публикаций с критикой кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в соцсетях. Об этом сообщил глава организации O'Keefe Media Group Джеймс О'Киф.

«Старший инженер компании Meta* рассказал, что рейтинг постов с критикой Камалы «автоматически понижается», признал использование тактики теневого бана», — написал глава компании в соцсети X.

По словам О'Кифа, проговорился о тёмной игре старший инженер Meta* по программному обеспечению Дживан Гьявали на подставном свидании. Специалист сходил на встречу с журналисткой O'Keefe Media Group, которая всё сняла на скрытую камеру. На свидании инженер сказал, что посты с критикой вице-президента США автоматически понижаются в рейтинге.

«Скажем, твой дядя в Огайо написал что-то о том, что Камала Харрис не годится на должность президента, потому что у неё нет детей, такая ерунда автоматически понижается в рейтинге», — отметил Гьявали.

Специалист уточнил, что пользователь не получит уведомление о падении рейтинга, но заметит снижение вовлечённости аудитории и количества просмотров. Гьявали выразил уверенность в том, что Meta* может повлиять на исход выборов в Соединённых Штатах.

Кроме того, на портале O'Keefe Media Group опубликованы статьи и о других мерах поддержки Харрис со стороны соцсетей и телеканалов. К примеру, разработчик компании Мэтт Фаулер указывал в материалах, что публикации с «протрамповской дезинформацией» удаляются.

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