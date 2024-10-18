Сбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт со швейцарским клубом
Хоккеисту Криштофу одобрили переход в щвейцарский «Лангнауп»
Хоккеист Михал Криштоф. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hcsochi
Хоккеист Михаил Криштоф, который самовольно покинул ХК «Сочи», подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнауп». При этом, международная федерация хоккея (ИИХФ) одобрила трансфер спортсмена.
«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф в интервью «Чемпионату».
Теперь у Криштофа сразу два действующих контракта: со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025 и соглашение с ХК «Сочи» до конца 2024 года.
Напомним, что вчера Криштоф самовольно покинул месторасположение команды «Сочи». Спортсмен жаловался, что клуб не даёт ему достаточного количества времени на льду.