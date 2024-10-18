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18 октября, 09:50

Сбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт со швейцарским клубом

Хоккеисту Криштофу одобрили переход в щвейцарский «Лангнауп»

Хоккеист Михал Криштоф. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hcsochi

Хоккеист Михал Криштоф. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hcsochi

Хоккеист Михаил Криштоф, который самовольно покинул ХК «Сочи», подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнауп». При этом, международная федерация хоккея (ИИХФ) одобрила трансфер спортсмена.

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф в интервью «Чемпионату».

Теперь у Криштофа сразу два действующих контракта: со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025 и соглашение с ХК «Сочи» до конца 2024 года.

Напомним, что вчера Криштоф самовольно покинул месторасположение команды «Сочи». Спортсмен жаловался, что клуб не даёт ему достаточного количества времени на льду.

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Полина Никифорова
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