Сбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт со швейцарским клубом

Хоккеист Михаил Криштоф, который самовольно покинул ХК «Сочи», подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнауп». При этом, международная федерация хоккея (ИИХФ) одобрила трансфер спортсмена.

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф в интервью «Чемпионату».

Теперь у Криштофа сразу два действующих контракта: со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025 и соглашение с ХК «Сочи» до конца 2024 года.