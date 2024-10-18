Бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли мёртвым в сгоревшем авто
В Королёве нашли тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Карасёва в сгоревшем авто
В подмосковном Королёве нашли тело бывшего шеф-повара «Кофемании». Как сообщает SHOT, его останки были обнаружены в сгоревшем автомобиле, в котором он жил после развода с женой. Рядом с обугленным телом находилось оружие.
В этой «ходе» нашли обугленное тело Виталия Карасёва. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, вчера вечером останки 51-летнего Виталия Карасёва нашли в его «хонде-пилот» в полутора километрах от его дома. Рядом с телом лежал пистолет. В машине мужчина жил последние полтора месяца.По некоторым данным, он поругался с экс-супругой на фоне бракоразводного процесса, из-за чего та выгнала его из квартиры. В последние месяцы, по словам близких, у Виталия были серьёзные проблемы: накопились долги, судебные приставы наложили арест на имущество, в том числе на «хонду». Мужчина пристрастился к алкоголю. Его бывшая жена утверждает, что незадолго до трагедии Виталий несколько раз говорил ей, что хочет свести счёты с жизнью. Сейчас тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти.
Виталий около 12 лет назад приехал из Ставрополя в Москву. Карьеру начинал в ресторане «Духан Шаво», пёк лаваш, хачапури. Через несколько лет уже работал в «Донне Кларе» на «Пушкинской». В 2003-м устроился в «Кофеманию» и уже через год стал шеф-поваром. В одном из последних интервью Карсаёв рассказывал, что любит учиться, в том числе набираться опыта у зарубежных коллег.
Ранее сообщалось, что тело экс-министра топлива и энергетики ЛНР нашли в Подмосковье.