Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 13:55

Бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли мёртвым в сгоревшем авто

В Королёве нашли тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Карасёва в сгоревшем авто

В подмосковном Королёве нашли тело бывшего шеф-повара «Кофемании». Как сообщает SHOT, его останки были обнаружены в сгоревшем автомобиле, в котором он жил после развода с женой. Рядом с обугленным телом находилось оружие.

В этой «ходе» нашли обугленное тело Виталия Карасёва. Фото © SHOT

В этой «ходе» нашли обугленное тело Виталия Карасёва. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, вчера вечером останки 51-летнего Виталия Карасёва нашли в его «хонде-пилот» в полутора километрах от его дома. Рядом с телом лежал пистолет. В машине мужчина жил последние полтора месяца.По некоторым данным, он поругался с экс-супругой на фоне бракоразводного процесса, из-за чего та выгнала его из квартиры. В последние месяцы, по словам близких, у Виталия были серьёзные проблемы: накопились долги, судебные приставы наложили арест на имущество, в том числе на «хонду». Мужчина пристрастился к алкоголю. Его бывшая жена утверждает, что незадолго до трагедии Виталий несколько раз говорил ей, что хочет свести счёты с жизнью. Сейчас тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти.

Виталий около 12 лет назад приехал из Ставрополя в Москву. Карьеру начинал в ресторане «Духан Шаво», пёк лаваш, хачапури. Через несколько лет уже работал в «Донне Кларе» на «Пушкинской». В 2003-м устроился в «Кофеманию» и уже через год стал шеф-поваром. В одном из последних интервью Карсаёв рассказывал, что любит учиться, в том числе набираться опыта у зарубежных коллег.

Тело ветерана СВО нашли в съёмной квартире во Владивостоке, рядом лежала большая стопка денег
Тело ветерана СВО нашли в съёмной квартире во Владивостоке, рядом лежала большая стопка денег

Ранее сообщалось, что тело экс-министра топлива и энергетики ЛНР нашли в Подмосковье.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров